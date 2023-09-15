Днепропетровщина: оккупанты шесть раз из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Шесть раз из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Никополь в течение пятницы. Предварительно, обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Враг не оставляет в покое Никополь. Шесть обстрелов из тяжелой артиллерии в течение дня. .... Предварительно, раненых и погибших нет. В других населенных пунктах области день прошел без атак. Пусть ночь будет спокойной!”, — пожелал глава ОВА.
Детали
Из-за обстрела в Никополе повреждено учебное заведение. Там выбило стекла.
Также в городе из-за российской атаки побита хозяйственная постройка и частное предприятие. Оборвана линия электропередачи. Информация о разрушениях еще уточняется.
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Напомним
В четверг, 14 сентября, россияне два раза нанесли удары по Никопольщине из артиллерии и повредили инфраструктурный объект.