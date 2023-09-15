Окупанти двічі вкрили Нікопольщину артилерійським вогнем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Росіяни два рази завдали ударів по Нікопольщині за артилерії та пошкодили інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
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У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури. Також через обстріли зайнялася суха трава, але вогнеборці оперативно загасили полум'я.
Дніпропетровська ОВА зазначає, що також цілив ворог і по Марганецькій громаді.
Сергій Лисак зауважив, що людей не зачепило.
Нагадаємо
Російські військові двічі за четверг обстріляли Дніпропетровську область. Били по Межівській та Марганецькій громадах.