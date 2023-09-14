Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину: спалахнула пожежа

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“Вдень ворог двічі атакував Дніпропетровщину. ... Люди цілі”, — повідомив Сергій Лисак.

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Спершу загарбники вгатили по Межівській громаді Синельниківського району. А трохи згодом обстріляли Марганецьку ОТГ, що на Нікопольщині. Там сталася пожежа. Рятувальники її оперативно загасили.

Інші наслідки обстрілів ще уточнюються.

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Нагадаємо

Вночі у небі над Дніпропетровською областю українські захисники неба знищили три дрони. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, на Нікопольщині. Частково зруйнували приватний будинок, та ще шість пошкодили.