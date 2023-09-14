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Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину: спалахнула пожежа

Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину: спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 259522 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Російські військові двічі за день обстріляли Дніпропетровську область. Били по Межівській та Марганецькій громадах. Про це повідомив на своєму телеграм каналі очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

“Вдень ворог двічі атакував Дніпропетровщину. ... Люди цілі”, — повідомив Сергій Лисак.

Деталі

Спершу загарбники вгатили по Межівській громаді Синельниківського району. А трохи згодом обстріляли Марганецьку ОТГ, що на Нікопольщині. Там сталася пожежа. Рятувальники її оперативно загасили.

Інші наслідки обстрілів ще уточнюються.

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Нагадаємо

Вночі у небі над Дніпропетровською областю українські захисники неба знищили три дрони. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, на Нікопольщині. Частково зруйнували приватний будинок, та ще шість пошкодили.

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