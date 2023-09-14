На Дніпропетровщині збили три ворожих безпілотника - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА у небі над Дніпропетровською областю було знищено три дрони. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.
По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак.
За повідомлення голови ОВА, всюди минулося без постраждалих.
Нагадаємо
У Дніпрі вночі було чутно вибух.