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На Дніпропетровщині збили три ворожих безпілотника - ОВА

На Дніпропетровщині збили три ворожих безпілотника - ОВА

Київ • УНН

 • 238327 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА у небі над Дніпропетровською областю було знищено три дрони. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак.

За повідомлення голови ОВА, всюди минулося без постраждалих.

Нагадаємо

У Дніпрі вночі було чутно вибух.

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