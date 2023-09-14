На Днепропетровщине сбили три вражеских беспилотника - ОВА

Цитата

"Ночью защитники неба из ПвК "Восток" сбили над областью три беспилотника", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, на Никопольщине. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Изуродованы и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

По сообщению главы ОВА, везде обошлось без пострадавших.

Напомним

В Днепре ночью был слышен взрыв.