На Днепропетровщине сбили три вражеских беспилотника - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА в небе над Днепропетровской областью были уничтожены три дрона. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Ночью защитники неба из ПвК "Восток" сбили над областью три беспилотника", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, на Никопольщине. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Изуродованы и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.
По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.
По сообщению главы ОВА, везде обошлось без пострадавших.
Напомним
В Днепре ночью был слышен взрыв.