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рф выступает за перемирие с Украиной на 30 суток - путин

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На Днепропетровщине сбили три вражеских беспилотника - ОВА

На Днепропетровщине сбили три вражеских беспилотника - ОВА

Киев • УНН

 • 238327 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА в небе над Днепропетровской областью были уничтожены три дрона. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"Ночью защитники неба из ПвК "Восток" сбили над областью три беспилотника", - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, на Никопольщине. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Изуродованы и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

По сообщению главы ОВА, везде обошлось без пострадавших.

Напомним

В Днепре ночью был слышен взрыв.

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