Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину: вспыхнул пожар

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“Днем враг дважды атаковал Днепропетровщину... Люди целы”, — сообщил Сергей Лысак.

Детали

Сначала захватчики ударили по Межевской громаде Синельниковского района. А чуть позже обстреляли Марганецкую ОТГ, что на Никопольщине. Там произошел пожар. Спасатели его оперативно потушили.

Другие последствия обстрелов еще уточняются.

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Напомним

Ночью в небе над Днепропетровской областью украинские защитники неба уничтожили три дрона. Обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, на Никопольщине. Частично разрушили частный дом, и еще шесть повредили.