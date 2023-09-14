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Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину: вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 259521 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Российские военные дважды за день обстреляли Днепропетровскую область. Били по Межевской и Марганецкой громадам. Об этом сообщил в своем телеграмм канале глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

“Днем враг дважды атаковал Днепропетровщину... Люди целы”, — сообщил Сергей Лысак.

Детали

Сначала захватчики ударили по Межевской громаде Синельниковского района. А чуть позже обстреляли Марганецкую ОТГ, что на Никопольщине. Там произошел пожар. Спасатели его оперативно потушили.

Другие последствия обстрелов еще уточняются.

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Напомним

Ночью в небе над Днепропетровской областью украинские защитники неба уничтожили три дрона. Обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, на Никопольщине. Частично разрушили частный дом, и еще шесть повредили.

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