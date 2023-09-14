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Запорізька область: за добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту

Запорізька область: за добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту

Київ • УНН

 • 233633 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. За добу ворог атакував з БпЛА та артилерії 31 населений пункт Запорізької області. Є численні руйнування житла та інфраструктури. Обійшлось без постраждалих, пише УНН з посиланням на керівника ОВА Юрія Малашко.

Деталі

"Вночі військовослужбовці рф атакували Трудове 5 БпЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення", - повідомив Малашко.

За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту.

4 РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, 8 авіаснарядів – по Оріхову, ще 3 БПЛА атакували Степове й П'ятихатки.

Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

"Незабаром наші ЗСУ звільнять Запорізький край від загарбників!", - додав керівник ОВА.

Доповнення

росіяни готують тимчасово окупований Токмак Запорізька області, до оборони. На тлі цього ворог збільшив кількість патрулів в місті та почав частіше зупиняти і перевіряти людей на блок-постах.

Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області. Дрони атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені. Про це журналісту УНН вчора повідомили власні джерела в СБУ.

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