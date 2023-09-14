Запорожская область: за сутки враг совершил 153 удара по 31 населенному пункту

Детали

"Ночью военнослужащие рф атаковали Трудовое 5 БпЛА – местные жители не пострадали, однако разрушениям подверглись хозяйственные постройки и складские помещения", - сообщил Малашко.

За прошедшие сутки враг совершил 153 удара по 31 населенному пункту.

4 РСЗО-обстрела пришлись по Новодаровке, Темировке и Лукьяновке, 8 авиаснарядов – по Орехову, еще 3 БпЛА атаковали Степное и Пятихатки.

Зафиксировано 138 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Затишья, Темировки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

"Вскоре наши ВСУ освободят Запорожский край от захватчиков!", - добавил руководитель ОВА.

Дополнение

россияне готовят временно оккупированный Токмак Запорожская области, к обороне. На фоне этого враг увеличил количество патрулей в городе и начал чаще останавливать и проверять людей на блок-постах.

Украинские дроны-камикадзе «проверили» условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области. Дроны атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени. Об этом журналисту УНН вчера сообщили собственные источники в СБУ.