Оккупанты дважды покрыли Никопольщину артиллерийским огнем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Россияне два раза нанесли удары по Никопольщине из артиллерии и повредили инфраструктурный объект. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Ночью от атак снова страдала Никопольщина. Враг дважды накрыл район из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
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В Червоногригорьевской громаде российские оккупанты повредили объект инфраструктуры. Также из-за обстрелов загорелась сухая трава, но пожарные оперативно потушили пламя.
Днепропетровская ОВА отмечает, что также целился враг и по Марганецкой громаде.
Сергей Лысак отметил, что людей не задело.
Напомним
Российские военные дважды за четверг обстреляли Днепропетровскую область. Били по Межевской и Марганецкой громадам.