Окупанти направили всі резерви на штурм Сєвєродонецька та напрямку Золоте-Тошківка – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Ситуація на Луганщині вкрай тяжка – російські окупанти позбирали всі резерви і направили їх на штурм Сєвєродонецька та напрямку Золоте-Тошківка. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Важка у нас ситуація зараз, тому що всі резерви, які були в росіян, вони позбирали, навіть з тих територій, які новоокуповані. Позбирали війська, техніку й все це направили на штурм Сєвєродонецька і напрямку Золоте-Тошківка", - розповів Гайдай.
Деталі
Голова ОВА нагадав, що рашисти мають успіх з боку Тошківки.
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"Вдалося їм просунутися на декілька населених пунктів, і по Сєвєродонецьку не зупиняються й знищують цілодобово, обстрілюючи всі позиції наших захисників. Вже декілька місяців там руйнуються навіть потужні залізобетонні украплення", - сказав Гайдай.
Він зазначив, що Лисичанськ повністю обстрілюється важкими калібрами.
"В місті зараз дуже небезпечно, але все одно продовжується "тиха" евакуація і щодня підвозимо гуманітарні вантажі", - розповів Гайдай.
Окрім того, Гайдай наголосив, що Золоте – це лінія оборони не з 24 лютого, а з 2014 року.
"Так, дійсно, дуже важка ситуація, і для того, щоб не було якогось оточення, наше командування могло дати команду, щоб по трохи відходили на нові укріплені рубежі, тому що іноді просто немає де зачепитися", - розповів Гайдай.
Гайдай також повідомив, що жодної з анонсованих керівництвом звитяг рф їхня армія не виконала, тому зосередила всі зусилля саме на Луганщині, аби здобути хоч якусь перемогу.
"Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна, користуємося іншими сполученнями", - додав Гайдай.
Доповнення
Російських загарбників продовжують стримувати у Сєвєродонецьку та Сиротиному на Луганщині. Тим часом ворог нищить промисловість у Сєвєродонецьку, завдає авіаударів.