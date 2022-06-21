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Луганщина: голова ОВА заявив, що окупанти захопили Тошківку

Луганщина: голова ОВА заявив, що окупанти захопили Тошківку

Київ • УНН

 • 139208 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. російські окупанти захопили селище Тошківка на Луганщині. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

“Так, на жаль, ворог мав успіх на цьому напрямку. Вони кинули туди величезну кількість техніки, особового складу. Більше 1,5 батальонно-тактичної групи важкої техніки і величезну кількість особового складу так само, і дійсно мали успіх і захопили Тошківку на сьогодні”, — сказав Гайдай.

Деталі

З його слів, ворог продовжує обстріли по цій території і намагається зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут.

“Поки що в цьому напрямку успіху немає”, — додав очільник ОВА.

Раніше

Раніше голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині війська рф захопили селище Тошківка.

Нагадаємо

Станом на вівторок 21 червня на Луганщині російські загарбники влучили в будівлю першої прохідної сєвєродонецького “Азоту”, обстріляли територію цегляного заводу. Тривають бої поблизу Миколаївки, а також продовжуються запеклі бої у промзоні Сєвєродонецька.

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