Луганщина: голова ОВА заявив, що окупанти захопили Тошківку

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“Так, на жаль, ворог мав успіх на цьому напрямку. Вони кинули туди величезну кількість техніки, особового складу. Більше 1,5 батальонно-тактичної групи важкої техніки і величезну кількість особового складу так само, і дійсно мали успіх і захопили Тошківку на сьогодні”, — сказав Гайдай.

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З його слів, ворог продовжує обстріли по цій території і намагається зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут.

“Поки що в цьому напрямку успіху немає”, — додав очільник ОВА.

Раніше

Раніше голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині війська рф захопили селище Тошківка.

Нагадаємо

Станом на вівторок 21 червня на Луганщині російські загарбники влучили в будівлю першої прохідної сєвєродонецького “Азоту”, обстріляли територію цегляного заводу. Тривають бої поблизу Миколаївки, а також продовжуються запеклі бої у промзоні Сєвєродонецька.