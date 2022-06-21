Луганщина: глава ОВА заявил, что оккупанты захватили Тошковку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. русские оккупанты захватили поселок Тошковка на Луганщине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Да, к сожалению, враг имел успех на этом направлении. Они бросили туда огромное количество техники, личного состава. Более 1,5 батальонно-тактической группы тяжелой техники и огромное количество личного состава так же, и действительно имели успех и захватили Тошковку на сегодня”, — сказал Гайдай.
Детали
С его слов, враг продолжает обстрелы по этой территории и пытается произвести оцепление по трассе Лисичанск-Бахмут.
“Пока в этом направлении успеха нет”, — добавил глава ОВА.
Ранее
Ранее глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что на Луганщине войска рф захватили поселок Тошковка.
Напомним
По состоянию на вторник 21 июня на Луганщине русские захватчики попали в здание первой проходной северодонецкого “Азота”, обстреляли территорию кирпичного завода. Продолжаются бои вблизи Николаевки, а также продолжаются ожесточенные бои в промзоне Северодонецка.