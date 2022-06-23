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Оккупанты направили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка – Гайдай

Киев • УНН

 • 205462 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Ситуация в Луганской области крайне тяжелая – российские оккупанты собрали все резервы и направили их на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Трудная у нас ситуация сейчас, потому что все резервы, которые были у россиян, они собрали, даже с тех территорий, которые новооккупированы. Собрали войска, технику и все это направили на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка", - рассказал Гайдай.

Детали

Глава ОВА напомнил, что рашисты имеют успех со стороны Тошковки.

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"Удалось им продвинуться на несколько населенных пунктов, и по Северодонецку не останавливаются и уничтожают круглосуточно, обстреливая все позиции наших защитников. Уже несколько месяцев там разрушаются даже мощные железобетонные вкрапления", - сказал Гайдай.

Он отметил, что Лисичанск полностью обстреливается тяжелыми калибрами.

"В городе сейчас очень опасно, но все равно продолжается "тихая" эвакуация и ежедневно подвозим гуманитарные грузы", – рассказал Гайдай.

Кроме того, Гайдай подчеркнул, что Золотое – это линия обороны не с 24 февраля, а с 2014 года.

"Да, действительно, очень тяжелая ситуация, и для того, чтобы не было какого-то окружения, наше командование могло дать команду, чтобы по чуть-чуть отходили на новые укрепленные рубежи, потому что иногда просто негде зацепиться", - рассказал Гайдай.

Гайдай также сообщил, что ни одной из анонсированных руководством победы рф их армия не выполнила, поэтому сосредоточила все усилия именно на Луганской области, чтобы одержать хоть какую-то победу.

"Траса Лисичанск – Бахмут непроездная, пользуемся другими сообщениями", - добавил Гайдай.

Дополнение

Российских захватчиков продолжают сдерживать в Северодонецке и Сиротино в Луганской области. Тем временем враг уничтожает промышленность в Северодонецке, наносит авиаудары.

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