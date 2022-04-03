Окупанти нанесли ракетний удар по Василькову: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти нанесли ракетний удар по місту Васильків Київської області. Рашисти потрапили у будівлю штабу, яка вже до цього була зруйнована, є поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряне командування “Центр”.
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Наголошується, що сьогодні, ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони.
Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.
Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.
На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.
Цитата
“Російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу”, – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.
Додамо
Київська область стала однією з найбільш постраждалих територій від звірства російських окупантів в Україні. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter оприлюднив фото вбитих окупантами у Київській області українців.