Пекло 21 століття: ОП показав звірства росіян на Київщині

“Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову в Європі. Це навмисно зробила росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз”, – наголосив він.

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to . This was purposely done by . Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Міноборони заявило про повне звільнення Київської області від російських окупантів.

Рашисти пішли з Київської області, але те, що вони залишили після себе вражає масштабом руйнувань та розмахом мародерства. Та найцінніше, що вони забрали – людські життя. УНН зібрав фото та відео на яких зафіксовані жахіття наслідків перебування російських загарбників на Київщині.