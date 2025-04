Ад 21 века: ОП показал зверства россиян в Киевской области

Цитата

“Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас", - подчеркнул он.

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to. This was purposely done by . Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Рашисты ушли с Киевской области, но то, что они оставили после себя поражает масштабом разрушений и размахом мародерства. Но самое ценное, что они унесли - человеческие жизни.УНН собрал фото и видео, на которых зафиксированы ужасы последствий пребывания российских захватчиков в Киевской области.