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Оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову: есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Васильков Киевской области. Рашисты попали в здание штаба, которое уже до этого было разрушено, есть раненые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушное командование “Центр”.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову: есть раненые

Детали

Отмечается, что сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.

Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и подверглась значительным разрушениям, почти все помещения сгорели от ракетного удара.

Ныне же орки вновь попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара.

Цитата

“Российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику запугивания мирного населения, ведь на территорию куда прилетела ракета наводили порядок на улице и зданиях работники учреждения”, - говорится в сообщении.

По предварительным данным несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

Добавим

Киевская область стала одной из наиболее пострадавших территорий от зверства российских оккупантов в Украине. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter обнародовал фото убитых оккупантами в Киевской области украинцев.

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