Оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Васильков Киевской области. Рашисты попали в здание штаба, которое уже до этого было разрушено, есть раненые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушное командование “Центр”.
Детали
Отмечается, что сегодня, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.
Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и подверглась значительным разрушениям, почти все помещения сгорели от ракетного удара.
Ныне же орки вновь попали в здание штаба, которое уже было разрушено.
На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара.
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“Российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику запугивания мирного населения, ведь на территорию куда прилетела ракета наводили порядок на улице и зданиях работники учреждения”, - говорится в сообщении.
По предварительным данным несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.
Добавим
Киевская область стала одной из наиболее пострадавших территорий от зверства российских оккупантов в Украине. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter обнародовал фото убитых оккупантами в Киевской области украинцев.