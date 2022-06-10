Окупанти на Донеччині вбили двох людей, ще 7 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За 10 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.
Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
“За кожен злочин на українській землі росіяни будуть покарані!”, — додав голова ОВА.
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