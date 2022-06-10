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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47685 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти на Донеччині вбили двох людей, ще 7 поранені

Окупанти на Донеччині вбили двох людей, ще 7 поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. За 10 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Деталі

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

“За кожен злочин на українській землі росіяни будуть покарані!”, — додав голова ОВА.

Нагадаємо

На фронті загинув воєнний кореспондент Олексій Чубашев.

Українські Національні Новини

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