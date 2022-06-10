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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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На фронті загинув український воєнкор Олексій Чубашев

На фронті загинув український воєнкор Олексій Чубашев

Київ • УНН

 • 354215 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. На фронті загинув воєнний кореспондент Олексій Чубашев. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook його друга Михайла Макарука.

Цитата

“Сьогодні (10 червня — ред.) в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер. Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запамятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку... І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі... В Льоши залишилась дружина і його маленька донька і синочок, що народився в березні...”, — написав Макарук.

Додамо

У 2015 році журналіст почав служити в Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу “Рекрут.UA”. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проекти. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну повернувся до лав ЗСУ.

Нагадаємо 

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула журналістка та її тримісячна донька.

Українські Національні Новини

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