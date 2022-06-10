На фронті загинув український воєнкор Олексій Чубашев

Цитата

“Сьогодні (10 червня — ред.) в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер. Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запамятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку... І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі... В Льоши залишилась дружина і його маленька донька і синочок, що народився в березні...”, — написав Макарук.

Додамо

У 2015 році журналіст почав служити в Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу “Рекрут.UA”. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проекти. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну повернувся до лав ЗСУ.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула журналістка та її тримісячна донька.