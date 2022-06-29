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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти двічі вдарили зі "Смерча" по Очакову: попередньо, без постраждалих

Окупанти двічі вдарили зі "Смерча" по Очакову: попередньо, без постраждалих

Київ • УНН

 • 77833 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти двічі вдарили реактивною системою залпового вогню "Смерч" по Очакову на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню "Смерч". За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що ворожою авіацією завдано удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарським угіддям Березнегуватівської громади. Без втрат.

Доповнення

28 червня російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області – троє людей загинуло, серед них одна дитина. Шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них також є діти.

Українські Національні Новини

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