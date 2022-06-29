Окупанти двічі вдарили зі "Смерча" по Очакову: попередньо, без постраждалих

Цитата

"По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню "Смерч". За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що ворожою авіацією завдано удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарським угіддям Березнегуватівської громади. Без втрат.

Доповнення

28 червня російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області – троє людей загинуло, серед них одна дитина. Шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них також є діти.