Окупанти двічі вдарили зі "Смерча" по Очакову: попередньо, без постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти двічі вдарили реактивною системою залпового вогню "Смерч" по Очакову на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню "Смерч". За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також повідомляється, що ворожою авіацією завдано удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарським угіддям Березнегуватівської громади. Без втрат.
Доповнення
28 червня російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області – троє людей загинуло, серед них одна дитина. Шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них також є діти.