Оккупанты дважды ударили из "Смерча" по Очакову: предварительно, без пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты дважды ударили реактивной системой залпового огня "Смерч" по Очакову на Николаевщине. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"По Очакову враг дважды ударил реактивной системой залпового огня "Смерч". По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что вражеской авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-59 по сельскохозяйственным угодьям Березнеговатовской общины. Без потерь.
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28 июня русские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области – три человека погибли, среди них один ребенок. Шесть мирных жителей получили ранения, среди них также есть дети.