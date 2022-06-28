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Миколаївщина: рашисти обстріляли Очаків, серед загиблих – дитина

Миколаївщина: рашисти обстріляли Очаків, серед загиблих – дитина

Київ • УНН

 • 186247 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області – троє людей загинуло, серед них одна дитина. Шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них також є діти. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні, 28 червня, з 04:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві жилі будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених також є діти", – написав Сєнкевич.

Внаслідок обстрілів в деяких районах Очакова зникло водо-, газо-, енергопостачання та інтернет.

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загинула шестирічна дівчинка, тримісячна дитина у комі.

Додамо

Вчора та вранці 28 червня окупанти обстрілювали Широківську, Інгульську, Березнегуватську, Первомайську, Галицинівську, Куцурубську, Мішково-Погорілівську, Галицинівську, Шевченківську громади Миколаївської області. За попередніми даними, без жертв та поранених.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти випустили по Миколаєву приблизно 11 ракет, частину збила ППО.

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