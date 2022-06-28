Николаевская область: рашисты обстреляли Очаков, среди погибших – ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области – три человека погибли, среди них один ребенок. Шесть мирных жителей получили ранения, среди них также есть дети. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует УНН.
Детали
"Сегодня, 28 июня, с 04:00 обстрелам подвергся город Очаков Очаковской общины. Попали по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание). Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть раненых. Среди раненых также есть дети", – написал Сенкевич.
В результате обстрелов в некоторых районах Очакова исчезли водо-, газо-, энергоснабжение и интернет.
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, погибла шестилетняя девочка, трехмесячный ребенок в коме.
Добавим
Вчера и утром 28 июня оккупанты обстреливали Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую, Первомайскую, Галицыновскую, Куцурубскую, Мишково-Погореловскую, Галицыновскую, Шевченковскую общины Николаевской области. По предварительным данным, без жертв и раненых.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву примерно 11 ракет, часть сбила ПВО.