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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28893 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На сході окупанти атакують ЗСУ хімічними гранатами – ВМС

На сході окупанти атакують ЗСУ хімічними гранатами – ВМС

Київ • УНН

 • 1012072 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На сході російські окупанти використовують проти українських військових заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51". Про це в Telegram повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, хлорпікринові гранати окупанти скидують з дронів на українських захисників на сході.

"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту", – додали у ВМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів про особливості хімічної зброї та заходи захисту від неї

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