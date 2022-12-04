На сході окупанти атакують ЗСУ хімічними гранатами – ВМС

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"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, хлорпікринові гранати окупанти скидують з дронів на українських захисників на сході.

"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту", – додали у ВМС.

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