На сході окупанти атакують ЗСУ хімічними гранатами – ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На сході російські окупанти використовують проти українських військових заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51". Про це в Telegram повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає УНН.
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"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, хлорпікринові гранати окупанти скидують з дронів на українських захисників на сході.
"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту", – додали у ВМС.
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