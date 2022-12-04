На востоке оккупанты атакуют ВСУ химическими гранатами – ВМС

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"Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51", – говорится в сообщении.

Как отметили, хлорпикриновые гранаты оккупанты сбрасывают с дронов на украинских защитников на востоке.

"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты", – добавили в ВМС.

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