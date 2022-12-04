На востоке оккупанты атакуют ВСУ химическими гранатами – ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На востоке российские оккупанты используют против украинских военных запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51". Об этом в Telegram сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает УНН.
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"Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие – аэрозольные гранаты "К-51", – говорится в сообщении.
Как отметили, хлорпикриновые гранаты оккупанты сбрасывают с дронов на украинских защитников на востоке.
"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты", – добавили в ВМС.
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