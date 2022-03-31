Эксперт рассказал об особенностях химического оружия и мерах защиты от него

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"Подавляющее большинство соединений, используемых в качестве химического оружия, создавалось целенаправленно по заказу военных. Перед химиками и токсикологами ставилась задача не только изобрести как можно более токсичное вещество, но и обеспечить возможность скрытой атаки ею для того, чтобы противник как можно дольше не использовал антидотов, не применял средств защиты. Этим достигались массовость поражений и тяжесть потерь личного состава. Итак, все боевые яды крайне опасны для человека, и особенно опасны для гражданского населения, которое не имеет ни надежных средств защиты от БОР, ни навыков действий во время химической атаки, ни методов определения природы отравляющего вещества. Следовательно, гражданскому населению стоит вести себя так, будто противник применил самое ядовитое химическое оружие — нервно-паралитического или кожно-нарывного действия. Тем более, что атака может осуществляться одновременно различными классами боевых ядов", - рассказал Саркисян.

Детали

Он отметил, что стоит помнить, что средства доставки боевых ядов не отличаются от таковых для конвенционного оружия.

"Те же ракеты, бомбы и даже снаряды РСЗО могут быть снаряжены химической боевой частью. Понятно, что при таких условиях предупредить о химической атаке заранее практически невозможно. Следовательно, главным советом для гражданского населения является не пренебрегать предупреждениями о воздушных тревогах и находиться во время них в укрытии", - сказал Саркисян.

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По его словам, если укрытие обустроено в собственном доме, следует заранее позаботиться, чтобы в этом месте не было сквозняков.

"Можно даже уплотнить стыки дверей резиной или поролоном, тряпкой и пр. В этом месте стоит иметь герметично упакованный запас еды и питьевой воды из расчета на двое суток — именно за это время обычно боевые яды теряют свою убийственную силу. Во время воздушной тревоги стоит держать включенным радиоприемник на местной волне: предупреждение о химической атаке будет транслироваться именно здесь. Звуковой сигнал "Химическая опасность" отличается от обычной сирены: он подается чередованием длинного и короткого ревуна", - рассказал Саркисян.

Он отметил, что если химическая атака застала вас на улице, можно переждать опасность в первом попавшемся автомобиле с закрытыми окнами, в помещении заведений торговли. Хорошо, если от улицы вы будете отделены двумя дверями.

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"Наилучшую защиту от химического оружия предоставляют штатные бомбоубежища и станции метрополитена. Подвалы жилых домов, к сожалению, так же опасны, как и во время обычных бомбардировок. Особо следует подчеркнуть, что любые самодельные средства защиты — маски (в том числе пропитанные любыми растворами), респираторы — являются недейственными против боевых ядов и в целом против ядовитых газов. Полагаться на такие средства является крайне опасным для жизни, поскольку они создают ложную иллюзию защищенности", - сказал Саркисян.

Он заметил, что если в подвале имеются окна или отдушины, а погреб имеет небольшой запас воздуха, они не годятся как укрытие от химического оружия массового поражения или во время химических техногенных катастроф. Саркисян также отметил, что в случае попадания в зону химической атаки, следует как можно скорее обратиться к сотруднику ГСЧС, полицейскому или военному и проинформировать его об этом.

"Они имеют утвержденные протоколы действия на такие случаи. Заметьте, что действие многих боевых ядов имеет латентный период: от отравления до первых симптомов может пройти несколько и даже нескольконадцать часов. Своевременное введение антидотов может не только спасти жизнь, но и минимизировать отдаленные последствия отравления", - посоветовал Саркисян.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что ответ США в случае применения россией химического оружия против Украины будет зависеть от характера его применения.