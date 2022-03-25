Наміри рф здійснити хімічну атаку в Україні зростають: у РНБО навели факти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО підтверджує, що кожного дня з'являється дедалі більше підтверджень намірів рф застосувати отруйні речовини проти України. Спеціалісти з InformNapalm попереджають про можливе застосування зарину у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону, передає УНН.
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"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У Центрі навели факти від розвідки InformNapalm:
- 17-го березня офіцери рф, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук)
- 20 березня командний склад зс рф отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях)
"Також окупаційна пропаганда поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти", - зазначається в повідомленні.
В ЦПД нагадують, що рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси у Попасній. Також нещодавно на Сумихімпром стався витік аміаку.
"Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Та сподіваємося, що це лише вигадки хворої фантазії рашистів", - наголосили у ЦПД.
Доповнення
Зеленський попередив про загрозу хімічної атаки з боку рф.
Президент США Джо Байден заявив, що відповідь США у разі застосування Росією хімічної зброї проти України залежатиме від характеру її застосування.