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Намерения рф осуществить химическую атаку в Украине растут: в СНБО привели факты

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО подтверждает, что каждый день появляется все больше подтверждений намерений рф применить отравляющие вещества против Украины. Специалисты из InformNapalm предупреждают о возможном применении зарина в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону, передает УНН.

Намерения рф осуществить химическую атаку в Украине растут: в СНБО привели факты

Цитата

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (с военной целью его применяют как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

Детали

В Центре привели факты от разведки InformNapalm:

- 17-го марта офицеры рф, которые воюют в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений)

- 20 марта командный состав вс рф получил ампулы с атропином (антидот при химотравлении)

"Также оккупационная пропаганда распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда", - отмечается в сообщении.

В ЦПД напоминают, что рашисты уже использовали фосфорные боеприпасы в Попасной. Также недавно на Сумыхимпром произошла утечка аммиака.

"Мы не можем избегать такого количества распространяемой дезинформации. Но надеемся, что это лишь выдумки больной фантазии рашистов", - отметили в ЦПД.

Дополнение

Зеленский предупредил об угрозе химической атаки со стороны рф.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ США в случае применения Россией химического оружия против Украины будет зависеть от характера ее применения.

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