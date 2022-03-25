Намерения рф осуществить химическую атаку в Украине растут: в СНБО привели факты

Цитата

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (с военной целью его применяют как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

Детали

В Центре привели факты от разведки InformNapalm:

- 17-го марта офицеры рф, которые воюют в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений)

- 20 марта командный состав вс рф получил ампулы с атропином (антидот при химотравлении)

"Также оккупационная пропаганда распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда", - отмечается в сообщении.

В ЦПД напоминают, что рашисты уже использовали фосфорные боеприпасы в Попасной. Также недавно на Сумыхимпром произошла утечка аммиака.

"Мы не можем избегать такого количества распространяемой дезинформации. Но надеемся, что это лишь выдумки больной фантазии рашистов", - отметили в ЦПД.

Дополнение

Зеленский предупредил об угрозе химической атаки со стороны рф.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ США в случае применения Россией химического оружия против Украины будет зависеть от характера ее применения.