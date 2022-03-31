Експерт розповів про особливості хімічної зброї та заходи захисту від неї

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"Переважна більшість сполук, які використовуються у якості хімічної зброї, створювалася цілеспрямовано на замовлення військових. Перед хіміками й токсикологами ставилося завдання не лише винайти якомога більш токсичну речовину, а й забезпечити можливість прихованої атаки нею для того, щоби супротивник якомога довше не вживав антидотів, не застосовував засобів захисту. Цим досягалися масовість уражень і тяжкість втрат особового складу. Отже, усі бойові отрути є вкрай небезпечними для людини, і особливо небезпечні для цивільного населення, яке не має ані надійних засобів захисту від БОР, ані навичок дій під час хімічної атаки, ані методів визначення природи отруйної речовини. Отже, цивільному населенню варто поводитися так, ніби супротивник застосував найотрутнішу хімічну зброю — нервово-паралітичної або шкірно-наривної дії. Тим паче, що атака може здійснюватися водночас різними класами бойових отрут", - розповів Саркісян.

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Він зазначив, що варто пам’ятати, що засоби доставки бойових отрут не відрізняються від таких для конвенційної зброї.

"Ті самі ракети, бомби й навіть снаряди РСЗО можуть бути споряджені хімічною бойовою частиною. Зрозуміло, що за таких умов попередити про хімічну атаку заздалегідь практично неможливо. Отже, головною порадою для цивільного населення є не нехтувати попередженнями про повітряні тривоги і перебувати під час них в укритті", - сказав Саркісян.

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За його словами, якщо укриття облаштоване у власній оселі, слід заздалегідь подбати, щоб у цьому місці не було протягів.

"Можна навіть ущільнити стики дверей гумою або поролоном, ганчіркою тощо. У цьому місці варто мати герметично упакований запас їжі і питної води із розрахунку на дві доби — саме за цей час, зазвичай, бойові отрути втрачають свою вбивчу силу. Під час повітряної тривоги варто тримати увімкненим радіоприймач на місцевій хвилі: попередження про хімічну атаку буде транслюватися саме тут. Звуковий сигнал “Хімічна небезпека” відрізняється від звичайної сирени: він подається чередуванням довгого і короткого ревуна", - розповів Саркісян.

Він зазначив, що якщо хімічна атака заскочила вас на вулиці, можна перечекати небезпеку у першому-ліпшому авто із зачиненими вікнами, у приміщенні закладів торгівлі тощо. Добре, якщо від вулиці ви будете відокремлені двома дверима.

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"Найкращий захист від хімічної зброї надають штатні бомбосховища і станції метрополітену. Підвали житлових будинків, на жаль, так само небезпечні, як і під час звичайних бомбардувань. Особливо слід підкреслити, що будь-які саморобні засоби захисту — маски (зокрема просочені будь-якими розчинами), респіратори — є недієвими проти бойових отрут і загалом проти отруйних газів. Покладатися на такі засоби є вкрай небезпечним для життя, оскільки вони створюють хибну уяву захищеності", - сказав Саркісян.

Він зауважив, що якщо у підвалі наявні вікна чи віддушини, а льох має невеликий запас повітря, вони не годяться як сховища від хімічної зброї масового ураження або під час хімічних техногенних катастроф. Саркісян також зазначив, що у разі потрапляння до зони хімічної атаки, слід якомога швидше звернутися до співробітника ДСНС, поліцейського або військового й поінформувати його про це.

"Вони мають затверджені протоколи дії на такі випадки. Зауважте, що дія багатьох бойових отрут має латентний період: від власне отруєння до перших симптомів може минути кілька і навіть кільканадцять годин. Своєчасне введення антидотів може не лише врятувати життя, а й мінімізувати віддаленні наслідки отруєння", - порадив Саркісян.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь США у разі застосування росією хімічної зброї проти України залежатиме від характеру її застосування.