Експерт розповів про особливості хімічної зброї та заходи захисту від неї

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 65521 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 76107 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 85674 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 90747 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 101042 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 153187 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71663 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152564 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110150 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69546 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3м/с
59%
Популярнi новини

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 25545 перегляди

Як інновації змінюють стратегії бізнесу: про що говорили на IT Meets 2025

14 квітня, 16:27 • 9940 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14657 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 11592 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 15512 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 65526 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 153189 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 176282 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152564 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97013 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99555 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44085 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47437 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62011 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Експерт розповів про особливості хімічної зброї та заходи захисту від неї

Київ • УНН

 • 526499 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Ракети, бомби й навіть снаряди реактивної системи залпового вогню можуть бути споряджені хімічною бойовою частиною. Тому головною порадою для цивільного населення є не нехтувати попередженнями про повітряні тривоги й перебувати під час них в укритті. Хімік-токсиколог Володимир Саркісян у коментарі УНН дав поради, які можуть знадобитися кожному у разі хімічної атаки.

Експерт розповів про особливості хімічної зброї та заходи захисту від неї

Цитата

"Переважна більшість сполук, які використовуються у якості хімічної зброї, створювалася цілеспрямовано на замовлення військових. Перед хіміками й токсикологами ставилося завдання не лише винайти якомога більш токсичну речовину, а й забезпечити можливість прихованої атаки нею для того, щоби супротивник якомога довше не вживав антидотів, не застосовував засобів захисту. Цим досягалися масовість уражень і тяжкість втрат особового складу. Отже, усі бойові отрути є вкрай небезпечними для людини, і особливо небезпечні для цивільного населення, яке не має ані надійних засобів захисту від БОР, ані навичок дій під час хімічної атаки, ані методів визначення природи отруйної речовини. Отже, цивільному населенню варто поводитися так, ніби супротивник застосував найотрутнішу хімічну зброю — нервово-паралітичної або шкірно-наривної дії. Тим паче, що атака може здійснюватися водночас різними класами бойових отрут", - розповів Саркісян.

Деталі

Він зазначив, що варто пам’ятати, що засоби доставки бойових отрут не відрізняються від таких для конвенційної зброї.

"Ті самі ракети, бомби й навіть снаряди РСЗО можуть бути споряджені хімічною бойовою частиною. Зрозуміло, що за таких умов попередити про хімічну атаку заздалегідь практично неможливо. Отже, головною порадою для цивільного населення є не нехтувати попередженнями про повітряні тривоги і перебувати під час них в укритті", - сказав Саркісян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський попередив про загрозу хімічної атаки з боку рф

За його словами, якщо укриття облаштоване у власній оселі, слід заздалегідь подбати, щоб у цьому місці не було протягів.

"Можна навіть ущільнити стики дверей гумою або поролоном, ганчіркою тощо. У цьому місці варто мати герметично упакований запас їжі і питної води із розрахунку на дві доби — саме за цей час, зазвичай, бойові отрути втрачають свою вбивчу силу. Під час повітряної тривоги варто тримати увімкненим радіоприймач на місцевій хвилі: попередження про хімічну атаку буде транслюватися саме тут. Звуковий сигнал “Хімічна небезпека” відрізняється від звичайної сирени: він подається чередуванням довгого і короткого ревуна", - розповів Саркісян.

Він зазначив, що якщо хімічна атака заскочила вас на вулиці, можна перечекати небезпеку у першому-ліпшому авто із зачиненими вікнами, у приміщенні закладів торгівлі тощо. Добре, якщо від вулиці ви будете відокремлені двома дверима.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО повідомляли, що наміри рф здійснити хімічну атаку в Україні зростають

"Найкращий захист від хімічної зброї надають штатні бомбосховища і станції метрополітену. Підвали житлових будинків, на жаль, так само небезпечні, як і під час звичайних бомбардувань. Особливо слід підкреслити, що будь-які саморобні засоби захисту — маски (зокрема просочені будь-якими розчинами), респіратори — є недієвими проти бойових отрут і загалом проти отруйних газів. Покладатися на такі засоби є вкрай небезпечним для життя, оскільки вони створюють хибну уяву захищеності", - сказав Саркісян.

Він зауважив, що якщо у підвалі наявні вікна чи віддушини, а льох має невеликий запас повітря, вони не годяться як сховища від хімічної зброї масового ураження або під час хімічних техногенних катастроф. Саркісян також зазначив, що у разі потрапляння до зони хімічної атаки, слід якомога швидше звернутися до співробітника ДСНС, поліцейського або військового й поінформувати його про це.

"Вони мають затверджені протоколи дії на такі випадки. Зауважте, що дія багатьох бойових отрут має латентний період: від власне отруєння до перших симптомів може минути кілька і навіть кільканадцять годин. Своєчасне введення антидотів може не лише врятувати життя, а й мінімізувати віддаленні наслідки отруєння", - порадив Саркісян.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь США у разі застосування росією хімічної зброї проти України залежатиме від характеру її застосування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЗдоров'я
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,957.20
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.40
Ethereum
$1,631.41