Нічна атака на Одещину: у Білгород-Дністровському районі є пошкодження, 10 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти вночі атакували Білгород-Дністровський район Одещини. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, заяву якого наводять в Одеській ОВА, передає УНН.
Кіпер повідомив, що вночі ворог атакував Одещину ударними дронами типу "Shahed-136/131". Силами протиповітряної оборони всі БПЛА знищено.
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«…агресор вночі атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей», - зазначив Кіпер.
Деталі
За його словами, на місці події працюють всі відповідні служби.
Також голова ОВА підтвердив, що під час нічної атаки на Одещині уламки одного із дронів влучили в квартиру 9-ти поверхівки, внаслідок чого виникла пожежа. Є троє загиблих. Також є постраждалі, з них 3 залишаються у важкому стані.
Доповнення
За даними ДСНС, в Одесі вночі рятувальники ліквідували пожежу, що сталася внаслідок влучання уламків дрона. Відомо про 3 загиблих та 27 постраждалих (з них 3 дітей).