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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ночная атака на Одесскую область: в Белгород-Днестровском районе есть повреждения, 10 человек пострадали

Киев • УНН

 • 510301 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, заявление которого приводят в Одесской ОВА, передает УНН.

Ночная атака на Одесскую область: в Белгород-Днестровском районе есть повреждения, 10 человек пострадали

Кипер сообщил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Shahed-136/131". Силами противовоздушной обороны все БПЛА уничтожены.

Цитата

«…агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек», - отметил Кипер.

Детали

Также глава ОВА подтвердил, что во время ночной атаки в Одесской области обломки одного из дронов попали в квартиру 9-ти этажного дома, в результате чего возник пожар. Есть трое погибших. Также есть пострадавшие, из них 3 остаются в тяжелом состоянии.

По его словам, на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Дополнение

По данным ГСЧС, в Одессе ночью спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания обломков дрона. Известно о 3 погибших и 27 пострадавших (из них 3 детей). 

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