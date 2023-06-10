Ночная атака на Одесскую область: в Белгород-Днестровском районе есть повреждения, 10 человек пострадали

Кипер сообщил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа "Shahed-136/131". Силами противовоздушной обороны все БПЛА уничтожены.

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«…агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек», - отметил Кипер.

Детали

Также глава ОВА подтвердил, что во время ночной атаки в Одесской области обломки одного из дронов попали в квартиру 9-ти этажного дома, в результате чего возник пожар. Есть трое погибших. Также есть пострадавшие, из них 3 остаются в тяжелом состоянии.

По его словам, на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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По данным ГСЧС, в Одессе ночью спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания обломков дрона. Известно о 3 погибших и 27 пострадавших (из них 3 детей).