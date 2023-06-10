Нічна атака на Одесу: у ДСНС показали наслідки падіння уламків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. ДСНС України опублікувала фото наслідків влучання уламків дрона в Одесі, де загинуло 3 людей та ще 27 постраждали, передає УНН.
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«Одеса. Сьогодні вночі рятувальники ліквідували пожежу, що трапилась внаслідок влучання уламків дрона. На жаль, 3 загиблих та 27 постраждалих (з них 3 дітей). Під час гасіння пожежі врятовано 12 мешканців будинку», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці події психологи ДСНС надавали допомогу людям.
Доповнення
Під час нічної ворожої атаки уламки збитого БПЛА потрапили у будинок в Одесі. Також поряд з будинком утворилась вирва.