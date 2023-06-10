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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия падения обломков

Киев • УНН

 • 384833 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. ГСЧС Украины опубликовала фото последствий попадания обломков дрона в Одессе, где погибли 3 человека и еще 27 пострадали, передает УНН.

Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия падения обломков

Цитата

«Одесса. Сегодня ночью спасатели ликвидировали пожар, который произошел в результате попадания обломков дрона. К сожалению, 3 погибших и 27 пострадавших (из них 3 детей). Во время тушения пожара спасены 12 жителей дома», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия психологи ГСЧС оказывали помощь людям.

Дополнение

Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка.

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