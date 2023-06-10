Ночная атака на Одессу: в ГСЧС показали последствия падения обломков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. ГСЧС Украины опубликовала фото последствий попадания обломков дрона в Одессе, где погибли 3 человека и еще 27 пострадали, передает УНН.
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«Одесса. Сегодня ночью спасатели ликвидировали пожар, который произошел в результате попадания обломков дрона. К сожалению, 3 погибших и 27 пострадавших (из них 3 детей). Во время тушения пожара спасены 12 жителей дома», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия психологи ГСЧС оказывали помощь людям.
Дополнение
Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка.