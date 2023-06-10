Наслідки нічного обстрілу Одеси: у дворі будинку утворилась величезна вирва

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“В ОК "Південь" показали наслідки потрапляння уламків збитого російського дрона-камікадзе на будинок в Одесі. На місці утворилася вирва, вибило вікна у будинках поруч”, - йдеться у повідомленні.

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Уночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Сили ППО знищили всі цілі, проте є руйнування, загиблі та постраждалі.