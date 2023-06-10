Ворожа атака БПЛА на Одещину: знищено всі цілі, проте є загиблі та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Уночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Сили ППО знищили всі цілі, проте є руйнування, загиблі та постраждалі. Про це повідомляє ОК “Південь”, пише УНН.
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Під час нічної дронової атаки на Одещині силами протиповітряної оборони всі "Shahed-131/136" знищено.
Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки, спричинили пожежу.
Пожежу площею 50 кв.м оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
Понад 10 осіб отримали поранення.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що ворог атакував Одесу БПЛА. За попередніми даними, від падіння уламків постраждала багатоповерхівка. Також відомо, що загинуло двоє.