Вражеская атака БПЛА в Одесской области: уничтожены все цели, однако есть погибшие и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все цели, однако есть разрушения, погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает ОК “Юг”, пишет УНН.
Детали
Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены.
В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали пожар.
Пожар площадью 50 кв.м оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли.
Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.
Более 10 человек получили ранения.
Напомним
Ранее сообщалось, что враг атаковал Одессу БПЛА. По предварительным данным, от падения обломков пострадала многоэтажка. Также известно, что погибли двое.