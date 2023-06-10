Вражеская атака БПЛА в Одесской области: уничтожены все цели, однако есть погибшие и разрушения

Детали

Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены.

В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали пожар.

Пожар площадью 50 кв.м оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли.

Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг.

Более 10 человек получили ранения.

Напомним

Ранее сообщалось, что враг атаковал Одессу БПЛА. По предварительным данным, от падения обломков пострадала многоэтажка. Также известно, что погибли двое.