Последствия ночного обстрела Одессы: во дворе дома образовалась огромная воронка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка, сообщает Суспільне со ссылкой на ОК “Юг”, пишет УНН.
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“В ОК "Юг" показали последствия попадания обломков сбитого российского дрона-камикадзе на дом в Одессе. На месте образовалась воронка, выбило окна в домах рядом”, - говорится в сообщении.
Напомним
Ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все цели, однако есть разрушения, погибшие и пострадавшие.