Последствия ночного обстрела Одессы: во дворе дома образовалась огромная воронка

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“В ОК "Юг" показали последствия попадания обломков сбитого российского дрона-камикадзе на дом в Одессе. На месте образовалась воронка, выбило окна в домах рядом”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все цели, однако есть разрушения, погибшие и пострадавшие.