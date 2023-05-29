ОК "Південь": Ворог атакує з повітря, можливі декілька хвиль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Армія рф атакує Україну з повітря, ймовірні атаки в декілька хвиль. Про це повідомляє ОК "Південь", пише УНН.
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"Іде бойова робота. Може бути декілька хвиль атаки. Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Оперативне командування наголосило, що навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про вибухи в Одесі та в низьці областей України.