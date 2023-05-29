ОК "Юг": Враг атакует с воздуха, возможны несколько волн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Армия рф атакует Украину с воздуха, вероятны атаки в несколько волн. Об этом сообщает ОК "Юг", пишет УНН.
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"Идёт боевая работа. Может быть несколько волн атаки. Напоминаем, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО", - говорится в сообщении.
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Оперативное командование подчеркнуло, что даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломками на земле.
Напомним
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и в ряде областей Украины.