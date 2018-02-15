ОІ-2018: український скелетоніст увійшов до топ-15 після двох заїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Український скелетоніст Владислав Гераскевич за підсумками двох заїздів на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані увійшов до 15-ки спортсменів з найкращими результатами, передає УНН з посиланням на дані з офіційного сайту Олімпіади.
У першому заїзді українець прийшов 14-м, показавши результат 51,26 (+0,98), а за результатами другого став 15-м з результатом 51,16 (+1,09).
Наступним для В.Гераскевича стане третій заїзд, який стартує о 2:30 у п'ятницю, 16 лютого.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 15 лютого
Відзначимо, за підсумками першої спроби першим прийшов південнокорейський скелетоніст Юн Сунбін з результатом 50,28, другим - олімпійський атлет з Росії Микита Трегубов (+0,31), а третім - німець Аксель Юнг (+0,49). У другому заїзді першим був також Юн Сунбін з результатом 50,07, другим - латвієць Мартінс Дукурс (+0,31), третім - британець Дом Парсонс (+0,34).