ОИ-2018: украинский скелетонист вошел в топ-15 после двух заездов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич по итогам двух заездов на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане вошел в 15-ку спортсменов с лучшими результатами, передает УНН со ссылкой на данные с официального сайта Олимпиады.
В первом заезде украинец пришел 14-м, показав результат 51,26 (+0,98), а по результатам второго стал 15-м с результатом 51,16 (+1,09).
Следующим для В.Гераскевича станет третий заезд, который стартует в 2:30 в пятницу, 16 февраля.
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Отметим, по итогам первой попытки первым пришел южнокорейский скелетонист Юн Сунбин с результатом 50,28, вторым - олимпийский атлет из России Никита Трегубов (+0,31), а третьим - немец Аксель Юнг (+0,49). Во втором заезде первым был также Юн Сунбин с результатом 50,07, вторым - латвиец Мартинс Дукурс (+0,31), третьим - британец Дом Парсонс (+0,34).