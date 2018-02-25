ОІ-2018: Швеція – чемпіон у жіночому керлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У фінальній зустрічі змагань з керлінгу серед жінок впевнена перемога дісталася шведським спортсменкам. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади-2018.
У фіналі вони обіграли господарок – представниць Південної Кореї – 8:3. Вирішальним став сьомий період, коли кореянки програли 0:3.
Нагадаємо, третє місце у суботу здобули японські спортсменки, які в матчі за третє місце здолали Велику Британію.
На Олімпіаді в Сочі золотими призерами стали канадські атлетки, другими були шведки, а третіми – британські дівчата.