ОИ-2018: Швеция - чемпион в женском керлингу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В финальной встрече соревнований по керлингу среди женщин уверенная победа досталась шведским спортсменкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.
В финале они обыграли хозяек - представительниц Южной Кореи - 8:3. Решающим стал седьмой период, когда кореянки проиграли 0:3.
Напомним, третье место в субботу получили японские спортсменки , которые в матче за третье место одолели Великобританию.
На Олимпиаде в Сочи золотыми призерами стали канадские атлетики, вторыми были шведки, а третьими - британские девушки.