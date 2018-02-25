ОИ-2018: Швеция - чемпион в женском керлингу

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61703 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74460 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77250 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106802 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100264 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104502 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111488 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117074 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122771 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134276 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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7 марта, 19:45 • 196610 просмотра
Актуальное
ОИ-2018: Швеция - чемпион в женском керлингу

ОИ-2018: Швеция - чемпион в женском керлингу

Киев  •  УНН

 • 9026 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В финальной встрече соревнований по керлингу среди женщин уверенная победа досталась шведским спортсменкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.

В финале они обыграли хозяек - представительниц Южной Кореи - 8:3. Решающим стал седьмой период, когда кореянки проиграли 0:3.

Напомним, третье место в субботу получили японские спортсменки , которые в матче за третье место одолели Великобританию.

На Олимпиаде в Сочи золотыми призерами стали канадские атлетики, вторыми были шведки, а третьими - британские девушки.

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