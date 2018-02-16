ОІ-2018: австрійський гірськолижник переміг у супергіганті, українець не зміг фінішувати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У сьомий змагальний день Олімпійських ігор визначились володарі медалей у гірськолижному спорті в дисципліні супергігант, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
У дисципліні не було рівних австрійцю Маттіасу Майеру, який тріумфував з результатом 1 хвилина 24,44 секунди.
Срібним призером став представник Швейцарії Беат Фой з часом 1:24,57 хв. Бронзова нагорода на рахунку норвежця Хьєтіля Янсруда (1:24,62).
Примітно, що серед 62 спортсменів одразу 14 не добралися до фінішу, одним із них був наш Іван Ковбаснюк.
Зауважимо, що Майер завоював друге "золото" Олімпійських ігор. У Сочі-2014 він виграв швидкісний спуск.
Нагадаємо, що Ковбаснюку також не вдалося фінішувати й у дисципліні "комбінація".