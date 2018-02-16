ОИ-2018: австрийский горнолыжник победил в супергиганте, украинец не смог финишировать
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В седьмой соревновательный день Олимпийских игр определились обладатели медалей в горнолыжном спорте в дисциплине супергигант, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
В дисциплине не было равных австрийцу Маттиасу Майеру, который победил с результатом 1 минута 24,44 секунды.
Серебряным призером стал представитель Швейцарии Беат Фой со временем 1:24,57 мин. Бронзовая награда на счету норвежца Хьетиля Янсруд (1:24,62).
Примечательно, что среди 62 спортсменов сразу 14 не смогли добраться до финиша, одним из них был украинец Иван Ковбаснюк.
Заметим, что Майер завоевал второе "золото" Олимпийских игр. В Сочи-2014 он выиграл скоростной спуск.
Напомним, что Ковбаснюку также не удалось финишировать и в дисциплине "комбинация".