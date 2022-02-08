Названо номінантів на "Оскар 2022": які фільми та актори претендують на перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 94-ту премію "Оскар", яка відбудеться 27 березня 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт кіноакадемії.
Деталі
Номінантів назвали у 23 категоріях премії, серед яких: "Найкращий фільм", "Найкращий режисур", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий анімаційний фільм", "Найкращий міжнародний фільм", "Найкращий дизайн костюмів" та інші.
Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм "У руках пса" (12). На другому місці фільм "Дюна" (10 номінацій). По сім номінацій дістали "Белфаст" та "Вестсайдська історія", а кінострічка "Король Річард: Виховуючи чемпіонок" – шість номінацій.
На звання найкращого фільму претендують:
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- "Белфаст"
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- "Кода"
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- "Не дивіться вгору"
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- "Керуй моїм авто"
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- "Дюна"
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- "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
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- "Лакрична піца"
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- "Алея жахів"
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- "У руках пса"
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- "Вестсайдська історія"
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Найкращий актор
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- Хав'єр Бардем - "Бути Рікардо"
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- Бенедикт Камбербетч - "У руках пса"
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- Вілл Сміт - "Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
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- Ендрю Гарфілд - "Тік-так, бум"
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- Дензел Вашингтон - "Трагедія Макбета"
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Найкраща акторка
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- Джессіка Честейн - "Очі Теммі Фей"
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- Олівія Колман - "Втрачена дочка"
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- Пенелопа Крус - "Паралельні матері"
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- Ніколь Кідман - "Бути Рікардо"
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- Крістен Стюарт - "Спенсер"
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Найкращий режисер
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- Кеннет Брана - "Белфаст"
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- Рюсуке Хамагуті - "Сядь за кермо моєї машини"
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- Пол Томас Андерсон - "Лакрична піца"
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- Джейн Кемпіон - "У руках пса"
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- Стівен Спілберг - "Вестсайдська історія"
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Повний перелік номінантів можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
Фільм української режисерки Наталії Ворожбит "Погані дороги" не потрапив у шорт-лист 94-ї американської кінопремії "Оскар" у категорії "Міжнародний художній фільм".