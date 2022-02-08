Названы номинанты на "Оскар 2022": какие фильмы и актеры претендуют на победу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 94-ю премию "Оскар", которая состоится 27 марта 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт киноакадемии.
Детали
Номинантов назвали в 23 категориях премии, среди которых: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший анимационный фильм", "Лучший международный фильм", "Лучший дизайн костюмов" и другие.
Лидером по числу номинаций этого года стал фильм "В руках пса" (12). На втором месте фильм "Дюна" (10 номинаций). По семь номинаций получили "Белфаст" и "Вестсайдская история", а кинолента "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" - шесть номинаций.
На звание лучшего фильма претендуют:
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- "Белфаст"
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- "Кода"
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- "Не смотрите вверх"
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- "Сядь за руль моего авто"
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- "Дюна"
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- "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
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- "Лакричная пицца"
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- "Аллея кошмаров"
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- "Власть пса"
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- "Вестсайдская история"
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Лучший актер
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- Хавьер Бардем - "Быть Рикардо"
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- Бенедикт Камбербэтч - "Власть пса"
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- Уилл Смит - "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
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- Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум"
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- Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"
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Лучшая актриса
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- Джессика Честейн - "Глаза Тэмми Фэй"
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- Оливия Колман - "Незнакомая дочь"
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- Пенелопа Крус - "Параллельные матери"
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- Николь Кидман - "Быть Рикардо"
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- Кристен Стюарт - "Спенсер"
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Лучший режиссер
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- Кеннет Брана - "Белфаст"
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- Рюсуке Хамагуті - "Сядь за руль моей машины"
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- Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"
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- Джейн Кэмпион - "Власть пса"
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- Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"
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Полный перечень номинантов можно просмотреть по ссылке.
Напомним
Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" не попал в шорт-лист 94-й американской кинопремии "Оскар" в категории "Международный художественный фильм".