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Названы номинанты на "Оскар 2022": какие фильмы и актеры претендуют на победу

Названы номинанты на "Оскар 2022": какие фильмы и актеры претендуют на победу

Киев • УНН

 • 35072 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 94-ю премию "Оскар", которая состоится 27 марта 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт киноакадемии.

Детали

Номинантов назвали в 23 категориях премии, среди которых: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший анимационный фильм", "Лучший международный фильм", "Лучший дизайн костюмов" и другие.

Лидером по числу номинаций этого года стал фильм "В руках пса" (12). На втором месте фильм "Дюна" (10 номинаций). По семь номинаций получили "Белфаст" и "Вестсайдская история", а кинолента "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" - шесть номинаций.

На звание лучшего фильма претендуют:

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Не смотрите вверх"
  • "Сядь за руль моего авто"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
  • "Лакричная пицца"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"

Лучший актер

  • Хавьер Бардем - "Быть Рикардо"
  • Бенедикт Камбербэтч - "Власть пса"
  • Уилл Смит - "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"
  • Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум"
  • Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"

Лучшая актриса

  • Джессика Честейн - "Глаза Тэмми Фэй"
  • Оливия Колман - "Незнакомая дочь"
  • Пенелопа Крус - "Параллельные матери"
  • Николь Кидман - "Быть Рикардо"
  • Кристен Стюарт - "Спенсер"

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана - "Белфаст"
  • Рюсуке Хамагуті - "Сядь за руль моей машины"
  • Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"
  • Джейн Кэмпион - "Власть пса"
  • Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"

Полный перечень номинантов можно просмотреть по ссылке.

Напомним

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" не попал в шорт-лист 94-й американской кинопремии "Оскар" в категории "Международный художественный фильм".

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