Оголошено номінантів на премію гільдії режисерів Америки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Американська гільдія режисерів оголосила номінантів на свою премію DGA Awards з повнометражного кіно, передає УНН з посиланням на Deadline.
Зазначається, що на премію претендують Дем’єн Шазелл з фільмом “Ла-Ла-Ленд”, Баррі Дженкінс — “Місячне світло”, Кеннет Лонерган — “Манчестер біля моря”, Дені Вільньов — “Прибуття” і Гарт Девіс — “Лев”.
Повідомляється, що всі перераховані режисери номіновані в цій категорії вперше.
Церемонія вручення премій пройде 4 лютого 2017 року в Беверлі Хілтон.
Як повідомляв УНН, номінантів на кінопремію BAFTA оголосили у Британії.