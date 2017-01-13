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Оголошено номінантів на премію гільдії режисерів Америки

Оголошено номінантів на премію гільдії режисерів Америки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Американська гільдія режисерів оголосила номінантів на свою премію DGA Awards з повнометражного кіно, передає УНН з посиланням на Deadline.

Зазначається, що на премію претендують Дем’єн Шазелл з фільмом “Ла-Ла-Ленд”, Баррі Дженкінс — “Місячне світло”, Кеннет Лонерган — “Манчестер біля моря”, Дені Вільньов — “Прибуття” і Гарт Девіс — “Лев”.

Повідомляється, що всі перераховані режисери номіновані в цій категорії вперше.

Церемонія вручення премій пройде 4 лютого 2017 року в Беверлі Хілтон.

Як повідомляв УНН, номінантів на кінопремію BAFTA оголосили у Британії.

Українські Національні Новини

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