Объявлены номинанты на премию гильдии режиссеров Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Американская гильдия режиссеров объявила номинантов на свою премию DGA Awards в области полнометражного кино, передает УНН со ссылкой на Deadline.
Отмечается, что на премию претендуют Дэмьен Шазелл с фильмом "Ла-Ла-Ленд", Барри Дженкинс - "Лунный свет", Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря", Дени Вильнев - "Прибытие" и Гарт Дэвис - "Лев" .
Сообщается, что все перечисленные режиссеры номинированы в этой категории впервые.
Церемония вручения премий пройдет 4 февраля 2017 года в Беверли Хилтон.
Как сообщал УНН, номинантов на кинопремию BAFTA объявили в Британии.