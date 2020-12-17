Офшори Суркісів розуміють перспективу програшу "Привату" у ВС: експерт назвав причину

"Виверт зі списання із рахунків банку коштів не в результаті розгляду справи з винесенням вердикту, а під виглядом прохання про забезпечення позову була віртуозною вигадкою юристів сім'ї Суркісів. Але без натхненного співчуття у суддівських лавах така постанова навряд чи побачила б світ - хоч банк і державний (тобто практично "нічий", за звичайними українськими мірками), але занадто велику увагу суспільства до навколоприватівських розбірок. Зрозуміло, що таке співчуття на порожньому місці не народжується: занадто давно Суркіси у великій грі. І з арбітрами знайомі, і правила знають. Але із Верховним Судом "вирішувати" важче - його судді більше на виду, цінники вищі, і можливо, "незручний" на сьогодні кадровий склад", - говорить експерт.

З цієї причини "Приват" і зажадає передачі касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов'язаних з братами Суркісами, на розгляд Великої палати Верховного Суду. І з цієї же причини - офшори сім'ї Суркісів виступають проти цього.

"Рішення суду попередньої інстанції підтримало списання ресурсів із рахунків банку у забезпечення інтересів Суркісів, а касація з боку "Привату" за даним рішенням заблокує списання", - пояснює Бодров.

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В цілому, перспектива передачі касаційного оскарження до ВС, очевидно, дуже похитнула впевненість адвокатів сім'ї Суркісів у тому, що рішення попередньої інстанції (Печерського суду і судді Сергія Вовка, зокрема) може "вціліти", вважає експерт.

"Звідси - і заява про те, що позов про забезпечення інтересів позивачів не може бути розглянутий у касаційному порядку", - підсумував він.

Нагадаємо, Печерський суд прийняв рішення про виплату з державного "ПриватБанку" близько 350 млн доларів родині Суркісів за позовом про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку при націоналізації. Постанова була винесена без розгляду спору по суті, а в якості забезпечення. 8 вересня ВС зупинив його виконання.

Кошти у розмірі 350 млн доларів на користь Суркісів з України намагаються стягнути шість офшорних компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.

Останні фігурують у розслідуванні американських аудиторів Kroll, яке описує схему виведення з "ПриватБанку" 150 млн доларів.