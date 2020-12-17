Офшори Суркісів розуміють перспективу програшу "Привату" у ВС: експерт назвав причину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Офшори, що діють в інтересах сім'ї Суркісів, вже залишили за собою кілька раундів у поєдинку із "ПриватБанком". Так вважає політичний експерт Андрій Бодров, який прокоментував для УНН спробу офшорів зупинити оскарження рішення про 350 млн доларів зі сторони банку.
"Виверт зі списання із рахунків банку коштів не в результаті розгляду справи з винесенням вердикту, а під виглядом прохання про забезпечення позову була віртуозною вигадкою юристів сім'ї Суркісів. Але без натхненного співчуття у суддівських лавах така постанова навряд чи побачила б світ - хоч банк і державний (тобто практично "нічий", за звичайними українськими мірками), але занадто велику увагу суспільства до навколоприватівських розбірок. Зрозуміло, що таке співчуття на порожньому місці не народжується: занадто давно Суркіси у великій грі. І з арбітрами знайомі, і правила знають. Але із Верховним Судом "вирішувати" важче - його судді більше на виду, цінники вищі, і можливо, "незручний" на сьогодні кадровий склад", - говорить експерт.
З цієї причини "Приват" і зажадає передачі касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов'язаних з братами Суркісами, на розгляд Великої палати Верховного Суду. І з цієї же причини - офшори сім'ї Суркісів виступають проти цього.
"Рішення суду попередньої інстанції підтримало списання ресурсів із рахунків банку у забезпечення інтересів Суркісів, а касація з боку "Привату" за даним рішенням заблокує списання", - пояснює Бодров.
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В цілому, перспектива передачі касаційного оскарження до ВС, очевидно, дуже похитнула впевненість адвокатів сім'ї Суркісів у тому, що рішення попередньої інстанції (Печерського суду і судді Сергія Вовка, зокрема) може "вціліти", вважає експерт.
"Звідси - і заява про те, що позов про забезпечення інтересів позивачів не може бути розглянутий у касаційному порядку", - підсумував він.
Нагадаємо, Печерський суд прийняв рішення про виплату з державного "ПриватБанку" близько 350 млн доларів родині Суркісів за позовом про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку при націоналізації. Постанова була винесена без розгляду спору по суті, а в якості забезпечення. 8 вересня ВС зупинив його виконання.
Кошти у розмірі 350 млн доларів на користь Суркісів з України намагаються стягнути шість офшорних компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.
Останні фігурують у розслідуванні американських аудиторів Kroll, яке описує схему виведення з "ПриватБанку" 150 млн доларів.